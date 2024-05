Elegancia pura: Raquel Sánchez Silva hipnotiza con ‘Eres’ de Massiel

Raquel Sánchez Silva está siendo una de las grandes sorpresas de Tu cara me suena 11. A pesar de no ser cantante profesional, la comunicadora está demostrando que el mundo de la canción no se le da nada mal.

En esta ocasión, la concursante ha tenido que meterse en la piel de una de las voces más reconocidas de nuestro país, y que le otorgó la victoria a España en Eurovisión en el año 1968: Massiel. La presentadora se ha recorrido el plató interpretando ‘Eres’ con el tono tan característico que tiene la artista.

La elegancia y el buen rollo han sido los grandes protagonistas de su número. Raquel incluso se ha acercado hasta el público de las gradas, con la curiosidad de que por ahí se habían situado los miembros del jurado. Interpretación, voz, elegancia... ¡Revive esta actuación en el vídeo!

El público ha disfrutado de auténticos numerazos en esta quinta gala, algunos incluso difícilmente calificables como el de Juanra Bonet. El presentador ha sido Vitas y ha cantado ‘The 7th Element’.

Sin duda, ha sido el número más estrambótico de la noche, tanto por la estética del artista como por su voz. La letra también ha dejado a todos, especialmente al jurado, sin palabras. La improvisación final tampoco tiene desperdicio.