El abogado de 'el cabra': "Son vídeos que habíamos aportado las defensas hace mes y medio"

La Guardia Civil busca a los autores del crimen de Barbate, una vez confirmado que no fueron los que ahora están en prisión. En Espejo Público hablamos con el abogado de el Cabra, el conductor de la narcolancha que estaba en la zona aquella noche, pero que no fue quien arrolló a la embarcación de la Guardia Civil según el informe de la UCO.

Álvaro Aznar Revuelta, es el abogado de Francisco Javier Martín conocido como "El Cabra", y ha intervenido en el programa de Susanna Griso como portavoz de todos los acusados. Aznar Revuelta recuerda que han solicitado la libertad de los acusados puesto que se ha demostrado que no fue su lancha la causante del fallecimiento de los dos guardias civiles. El informe de la UCO que la lancha de los acusados en prisión provisiones no fue la causante pero pese a esto la fiscalía antidroga no está de acuerdo en que se les deje en libertad porque también se les acusa de pertenencia a organización criminal y contrabando.

"Ha sido profesional reconocer la rectificación del error"

La fiscalía cree que son acusaciones suficientemente graves para mantenerlos en prisión. Según Álvaro Aznar, una cosa es que se permita acordar la prisión provisional y otra el criterio de a audiencia provincial. Los delitos básicos de contrabando normalmente no se acuerda prisión provisional porque se entiende que tiene un arco penológico muy bajo y no se suele acordar nunca.

En este caso, Álvaro Aznar, cita un caso en San Lucar donde, recuerda, la magistrada acordó la puesta en libertad de esas personas siguiendo el criterio establecido por al audiencia provincial no sólo de Cádiz, también de Algeciras, Huelva, Málaga... en estos casos no se acuerda prisión provisional cuando hablamos de delitos de contrabando.

Para el abogado de "El Cabra" sobre el tema de si se produjo un arresto precipitado no entrar en el tema pero lo que destaca es que "hay que reconocer la profesionalidad en reconocer la rectificación del error" de la unidad de élite de la UCO de la Guardia Civil.

En un primer momento los familiares y nosotros pedimos que se visionaran los vídeos que había en los móviles. Aznar recuerda que "sincronizamos todos los móviles y se veía perfectamente que no habían sido ellos" además añade " son vídeos que ya había y que habíamos aportado las defensas hace mes y medio".