Francisco Rivera confirma su retirada: "Mi hija Cayetana me dice que lo deje, que ya estoy viejito"

El diestro Francisco Rivera Ordoñez ha confirmado que este va a ser su último año como torero. "No es una decisión fácil. la he tomado después de mucho meditar", asegura. El torero ya se retiró dos años para coger fuerzas y ahora da el paso definitivo.

Uno de los motivos que le ha llevado a tomar esta decisión ha sido su familia. "En casa cada vez hacen un sacrificio mayor y hay que saber decir basta", sostiene.

Cerrará su carrera en Ronda pero antes toreará con su hermano Cayetano y El Juli en Sevilla.

"Lourdes y Cayetana me piden que me retire. Mi hija me dice que estoy viejecito", bromea. Han pasado 22 años desde que tomara la alternativa. "Después de Huesca se asustaron mucho y se lo merecen", sostiene sobre su adiós a los toros.