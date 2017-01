Espejo Público ficha a Fran Rivera como colaborador del programa: "Me ha hecho más daño la prensa taurina que la del corazón"

Susanna Griso reconoce que lleva más de 10 años intentando fichar a Fran Rivera como colaborador del programa. "Me has estado toreando diez años hasta que has aceptado", asegura entre risas.

Rivera reconoce que su relación con la prensa es mucho más tranquila en los últimos años. "Hubo un momento de mi vida en el que tenía prensa en la puerta de mi casa a diario y lo vivía como una agresión por lo que a veces respondía mal", reconoce.

Fran Rivera se incorpora a una mesa de debate son otros colaboradores como Rubén Amón o Ángel Antonio Herrera. Este último se descubre como amigo íntimo de Rivera: "en las distancias cortas es entrañable y un tipo honesto", asegura.

Fran reconoce que uno de sus momentos más duros con la prensa se produjo tras la muerte de su madre. "Antes de torear algunos periodistas me hacían preguntas a las que cualquier otro ciudadano hubiera respondido con un bofetón", señala.

"Si vuelvo a torear con mi hija no lo mostraré públicamente"

Sobre la polémica que se generó con una fotografía en la que se le veía toreando con su hija Carmen mantiene que se sintió muy apoyado por el gremio ante las críticas. "Si lo volviera a hacer no lo contarúa públicamente. Mi padre lo hizo conmigo y mi abuelo con mi madre", matiza.