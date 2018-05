EXCLUSIVA: Habla el abuelo del niño muerto en Algeciras, testigo del suceso: "Le ha cortado la cabeza y me lo ha matado"

La tarde del accidente el niño y sus padres se dirigían a la playa para ver a los abuelos. "Un tonto, un asesino encima borracho estaba haciendo el payaso con una embarcación y se acercó a la orilla cuando está prohibido que se acerque. Encima estaba borracho, no respetó ninguna norma", lamenta el abuelo que se convirtió en testigo de los hechos al encontrarse en la playa en el fatal momento.

"Según la ley de costas no te puedes acercar a menos de 200 metros de la orilla. No sé la intención que traía, mi nieto estaba con su padre y yo tomando el sol con su abuela. Entonces vino este tío y saltó por encima. Le ha cortado la cabeza y me lo ha matado", sostiene el abuelo del menor todavía incrédulo.

La familia no cree que se trate de un accidente. El abuelo afirma que el piloto de la embarcación era consciente de lo que hacía en todo momento. "Como marinero que he sido toda mi vida, sé que un tío haciendo trompos delante de una embarcación de recreo llena de niños no estaba actuando bien".

Juan asegura que el tío estaba cayéndose y parecía haber consumido alguna sustancia. Además. afirma que no traía la llave de la embarcación amarrada, una medida de seguridad indispensable para que el barco no se desboque.