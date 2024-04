Mahir se despide de Akif tras decidir que se marcha de Estambul: "Has sido un padre para mí"

Akif quiso quitarse la vida cuando el dolor por la muerte de su hijo Doruk en un terrible accidente le superaba. Fue precisamente Mahir quien lo impidió y, desde entonces, trata al joven como si fuese su propio hijo. ¡Además en muchas cosas le recuerda a su difunto hijo!

Aunque Nebahat le dijo que Mahir nunca ocuparía el lugar de Doruk, para Akif el joven era un apoyo fundamental.

Por eso, cuando Mahir le cuenta a Akif y Nebahat que va a marcharse de Estambul para empezar una nueva vida con su hermano, que va a salir de la cárcel, en Ankara al empresario se le cae el mundo a los pies.

Akif intenta que Mahir cambie de idea, pero el chico lo tiene claro. Le agradece mucho a los dos todo lo que le han hecho por él y que le hayan acogido en casa, le hayan dado trabajo y le hayan tratado como a un hijo.

“Akif, has sido un padre para mí”, le dice, Mahir y el empresario le responde que es él que tiene que estar agradecido porque le salvase la vida: “Si no hubieses estado ahí, yo no estaría respirando en este momento”

Los dos se funden en un emotivo abrazo mientras Nebahat también se despide de él y le invita a cenar con ellos por última vez. ¡Hasta pronto, Mahir! ¡Te vamos a echar mucho de menos!