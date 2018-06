LA PERIODISTA LLAMA LA ATENCIÓN DE UN ENTREVISTADO

El 'rifirafe' de Susanna Griso por el secuestro de Lepe: "Esa madre tiene que devolver el niño a su padre, todo lo demás me sobra"

Susanna Griso no ha podido reprimirse para responder airadamente a un entrevistado. El programa estaba tratando el caso del niño que ha sido secuestrado por su madre en Lepe. Su padre Davy estaba en el plató reivindicado que se busque al menor y le sea devuelto, mientras un amigo de la familia le reprochaba que criticara a la madre del niño por los platós. La presentadora no ha dudado en espetarle que lo importante es que aparezca el niño: "Todo lo demás me sobra", decía visiblemente cabreada.