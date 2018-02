Rubén, víctima del atentado de Cambrils, recuerda el angustioso momento: "Un terrorista me apuñaló en la cara, mi reacción fue quitarme el cuchillo y empecé a sangrar”

Rubén asegura tener un vago recuerdo: "Oíamos disparos sin saber quién los estaba efectuando. No recuerdo la cara del terrorista, ni cómo iba vestido". La pareja de Rubén, Nuria, relata cómo vivió el atentado: "Yo me quedé inmóvil.Le empecé a ver sangre y fue cuando él me dijo 'me muero Nuria, me muero'”.