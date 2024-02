Beatriz de Vicente, sobre el 'caso Alves': "Él creía que esto era un polvo a lo 'Rocco Siffredi' y ella quería hacer el amor"

Este lunes arranca el juicio por agresión sexual contra el futbolista Dani Alves. El ex del Barça fue acusado por una joven de haber abusado sexualmente de ella en la discoteca Sutton de Barcelona. A la vista están citados varios testigos y está previsto que termine el miércoles. Si hubiera habido una conformidad el juicio no se habría iniciado, explica la abogada penalista Beatriz De Vicente. "Es una mala noticia para la defensa que no haya habido conformidad", destaca.

Finalmente el juicio no va a ser a puerta cerrada aunque sí la declaración de la víctima. Cuando la víctima declare la prensa tendrá que estar fuera de la sala y su declaración se grabará con la voz distorsionada.

"La actitud de la madre ha impedido llegar a un acuerdo"

Tal y como señala la periodista Beatriz de Vicente la madre de Dani Alves emitió imágenes a través de las redes sociales mostrando la imagen de la victima. Cree Beatriz de Vicente que ha entorpecido así llegar a un acuerdo porque la nueva defensa de Dani Alves iba dirigida a llegar a ese acuerdo que "hubiera sido factible si no ofenden de tal manera a la víctima".

"Dani Alves valora poder defender un par de atenuantes que bajen la pena de 6 años de cárcel", añade De Vicente.

Según la versión de la víctima la insulta, la golpea y consuma la violación

El jugador y la víctima coinciden en la discoteca Sutton el 30 de diciembre de 2022. Dani Alves hace escala en Barcelona de camino a México y visita el local al que la joven llega pasadas las 2.00 horas. Cuenta que ella y su amiga aceptan la invitación a la zona Vip. Al lado de esa sala se encuentra un pequeño aseo, cuenta que le metió dentro y no le dejó salir. Según su versión la insulta, la golpea y consuma la violación. Casi 17 minutos después las cámaras captan la salida de ambos. Posteriormente la victima se reúne con sus amigas y alertan al personal de la discoteca que activa el protocolo antiabuso.

El cambio de versión de Dani Alves

Los días posteriores a la denuncia Alves cambia su versión en sucesivas ocasiones. Primero dice que no a la víctima para después acomodar su versión y reconocer el sexo oral para luego aceptar un encuentro sexual completo y consentido. Ya en su última versión, la quinta, alude a la embriaguez como atenuante. Por su parte, la víctima sí mantiene un reato coherente desde el comienzo del proceso apoyado por informes, imágenes y testigos. A la vista de los indicios la jueza declara prisión sin fianza para el futbolista el 13 de enero ante el alto riesgo de fuga.

Las opciones de Alves según Beatriz de Vicente

Señala la letrada que en el juicio Dani Alves se encuentra ante distintas opciones:

1. Mantener su inocencia: no sería una buena opción teniendo en cuenta que ha cambiado hasta 5 veces de versión y existiendo indicios que le incriminan de forma directa.

2. Insistir en la relación consentida: la víctima tiene un relato consistente y persistente abalado por prueba periférica

3. Defenderse con el atenuante de ir borracho: Si se cierra la puerta del acuerdo intentar poner como atenuante que iba muy ebrio

La abogada Beatriz de Vicente cree que en este caso hubo una importante "distorsión cognitiva por parte del acusado". "Yo creo que ocurre mucho en los delios sexuales que se produce una importante distorsión cognitiva. Eso significa que tú interpretes de forma errónea la realidad. Él cree que esto es un polvo a lo 'Roco Siffredi' y ella quería hacer el amor y se encontró con un sexo bruto y desagradable. Pero no creo que el tuviera interiorizada la idea de que iba a forzar a una mujer sino que fue tan ignorante que pensó que eso podía llegar a agradarle".