Se convocan nuevas manifestaciones contra la sentencia de 'La Manada'

Cientos de personas se han vuelto a concentrar este viernes frente al Palacio de Justicia de Pamplona para mostrar su rechazo a la sentencia a 'La Manada', que condena a los acusados a nueve años de cárcel por abuso sexual y los absuelve de agresión sexual.

En la concentración se han coreado consignas como "no es abuso, es violación" o "esta justicia es una mierda". Los manifestantes, la mayoría mujeres, portaban una pancarta en la que se leía '¡No es no! ¡Justicia! Ezetza, ezetz da! Justizia!'. También se han visto carteles con numerosos mensajes, como 'La manada no son 5, la manada es el sistema' o '¿Por qué te doy miedo cuando abro la boca y no cuando abro las piernas'. En la protesta participa la concejala de Igualdad de Pamplona, Laura Berro.

Se continúan sucediendo así concentraciones en Pamplona en protesta por la sentencia que hizo pública el jueves la sección segunda de la Audiencia de Navarra y contra la que ya han anunciado recurso el Ministerio fiscal y las acusaciones populares, al igual que tienen previsto recurrir las defensas.

Cortan la avenida Diagonal de Barcelona en protesta por la sentencia a 'La Manada'

Decenas de personas han cortado el tráfico en la avenida Diagonal de Barcelona, a la altura de Palau Reial, el mediodía de este viernes en protesta por la sentencia a los cinco miembros del caso de 'La Manada'. "No es abuso, es violación", han gritado los manifestantes, muchos de ellos estudiantes, convocados por el Grup de Dones Campus Diagonal, y también ha participado el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (Sepc) del campus, que ha desconvocado el corte a las 12.30 horas en un mensaje en redes sociales.

La concentración ha obligado a cortar la circulación del Tram entre Zona Universitaria y Maria Cristina, según ha informado la infraestructura en un apunte en Twitter recogido por Europa Press, y ha indicado que puede usarse como transporte alternativo la L3 de Metro.