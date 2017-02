Trump carga contra el juez que frenó su veto migratorio: "Su opinión es ridícula, si no puedes controlar las fronteras tienes un problema"

The opinion of this so-called judge, which essentially takes law-enforcement away from our country, is ridiculous and will be overturned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de febrero de 2017

Interesting that certain Middle-Eastern countries agree with the ban. They know if certain people are allowed in it's death & destruction! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de febrero de 2017

When a country is no longer able to say who can, and who cannot , come in & out, especially for reasons of safety &.security - big trouble! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de febrero de 2017

La decisión de un juez de Seattle de anular la orden ejecutiva de Donald Trump con la que prohibía la entrada a EEUU de personas procedentes de siete países musulmanes ha enfadado al presidente norteamericano. "La opinión de este supuesto juez, que supone esencialmente sacar a las fuerzas de seguridad de nuestro país, es ridícula y va a ser anulada", ha afirmado Trump a través de su cuenta personal en Twitter. El decreto de Trump suspende durante cuatro meses las concesiones del estatus de refugiado, impone una moratoria provisional durante tres meses a la entrada de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana y paraliza el Programa de Admisión de Refugiados. Los países afectados son Irak, Irán, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen. Sin embargo, el juez federal de Seattle James Robart ha hecho efectiva su decisión de suspender la orden ejecutiva de forma inmediata este viernes, lo que sugiere que las restricciones a los viajes se podrían levantar enseguida. Poco después de conocerse la medida judicial, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, anunció que el Departamento de Justicia está ya realizando los trámites necesarios para presentar "lo antes posible" un aplazamiento de emergencia contra el dictamen. Spicer recordó que el Gobierno estadounidense considera que la orden ejecutiva es "legal y apropiada". "El decreto presidencial tiene como objetivo proteger el país y (Trump) tiene la autoridad constitucional y la responsabilidad de proteger al pueblo estadounidense", señaló Spicer. En este contexto, el portavoz de la Casa Blanca ha recordado que tal y como se puede leer en la orden ejecutiva, se le negará la entrada a Estados Unidos a cualquier "extranjero" cuya entrada en el país "sea considerada por el presidente como perjudicial para los intereses de Estados Unidos".

