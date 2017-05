"Tengo 31 años y me estoy muriendo, pero no cambiaría mi cáncer por tener una vida más larga", la sorprendente forma de vida de una mujer británica

Fi Munro, una mujer de 31 años, ha reconocido que no cambiaría su cáncer por tener una vida más larga, ya que la enfermedad le ha enseñado a llevar una vida mejor.

Munro llevaba casada dos años cuando le diagnosticaron cáncer de ovario en estadio 4. "El cáncer me ha enseñado sobre la vida que no se trata de vivir muchos años, sino de vivirlos bien", explica al diario Daily Record.

Afirma que saber que tiene cáncer le ha cambiado la forma de vivir. Explica que antes no apreciaba lo que es la vida, y si no es por el cáncer no habría sabido lo que es vivir de verdad.