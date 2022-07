Putin advierte: "Si Occidente quiere quiere ganarnos en el campo de batalla, que lo intenten"

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha mencionado este jueves que la ofensiva rusa aún no ha empezado "nada serio" en Ucrania, y subrayó que la acción de las tropas rusas se centra actualmente en el Donbás, el este del país. "Todos deben saber que realmente que aún no hemos empezado nada serio. Al mismo tiempo, no nos negamos a celebrar conversaciones de paz. Pero aquellos que se niegan deben saber que cuanto más tiempo pase, tanto más complicado será llegar a un acuerdo con nosotros", explicó en una reunión con los líderes de los grupos parlamentarios y la directiva de la Cámara Baja en el Kremlin.

En la jornada 134 desde la invasión de Rusia a Ucrania, las tropas de Moscú han llevado a cabo 28 ataques contra 16 localidades en la región de Donetsk en 24 horas. Según habla la Policía ucraniana, hay mucha destrucción y civiles muertos. El Kremlin ataca la región oriental desde cuatro direcciones: el oeste, norte, sur y suroeste. Su objetivo no es otro que el de tratar de avanzar hacia los dos bastiones más importantes de Kiev en esta provincia del Donbás, Sloviansk y Kramatorsk.

El Ejército ucraniano asegura que está logrando resistir en algunos frentes, sin embargo, las autoridades han instado a la población a que huyan de la zona para que no se conviertan "en objetivo para los rusos", ha señalado un comunicado de la Presidencia mozambiqueña.

Turquía libera un barco ruso con trigo presuntamente robado de Ucrania

La denuncia que había hecho Kiev había forzado a las autoridades turcas a retener un buque procedente de Berdiansk, en territorio ucranio ocupado por Rusia. Ankara lo deja partir, aunque va sin descargar. El carguero portaba unas 4.500 toneladas de trigo presuntamente robado por Rusia.

El Ministerio de Exteriores de Ucrania ha convocado al embajador turco en Kiev para notificarle su protesta por la liberación del barco ruso Zhibek Zholy, que las autoridades turcas retuvieron el pasado fin de semana tras recibir una denuncia de la Fiscalía General ucrania.

"Ignorando el llamamiento de la parte ucrania, el barco fue liberado la noche del 6 de julio. La parte ucrania recibió la información mencionada con profunda decepción y solicita urgentemente a la parte turca que realice una investigación", denunció el Ministerio de Exteriores ucranio en un comunicado, en el que tacha la situación de "inaceptable" y pide "respuestas".

De acuerdo con esta denuncia, el cereal fue cargado en el puerto de Berdiansk, en territorio ucranio ocupado por Rusia; las instalaciones están oficialmente cerradas, por lo que resulta ilegal utilizarlas para operaciones comerciales.