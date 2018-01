Rafael Hernando: "Todos los que han participado en este procés son 'zombies' políticos, van a acabar inhabilitados o en la cárcel"

Rafael Hernando, portavoz del partido del Gobierno en el Congreso de los Diputados, tiene la esperanza de que "no se produzca" una investidura de Carles Puigdemont porque "eso compete al presidente del Parlament", Roger Torrent. "Espero que no cometa los mismos errores que su predecesora Forcadell" y a respetar el Estatut, el reglamento y a los letrados, "que ya han dicho que no se puede presentar un prófugo", ha instado Hernando.

En una entrevista en Espejo Público, Hernando ha asegurado que si se produce esta investidura el PP va a "actuar en consecuencia". "Vamos a buscar la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional, de suspender esos actos si se llevan a efectos", ha señalado. Y ha incidido en que, de producirse, "el responsable y quien compromete su futuro ya no sería el señor Puigdemomnt, quien lo comprometería a partir de ahora sería el nuevo presidente del Parlament catalán, el señor Torrent"

"Puigdemont sabe que si pisa territorio español tendrá que acudir a declarar al Tribunal Supremo", ha indicado el portavoz del Gobierno, que pide "acabar con este circo de una vez". "Todos los que han participado en este procés son 'zombies' políticos, van a acabar inhabilitados o en la cárcel", ha criticado.

Sobre el sistema de pensiones, Hernando ha celebrado que en España haya "aumentado el número de pensionistas en más de un 10%, el gasto en pensiones ha pasado de 100.000 millones a 135.000 millones". Ha anunciado que el Partido Popular ha planteado que, si se aprueban los presupuestos de 2018, "el tramo de los pensionistas que reciben entre 12.000 y 14.000 euros, dejarán de pagar IRPF".

En cuanto a las últimas encuestas electorales, el portavoz del PP en el Congreso ha reconocido que han obtenido "un resultado muy malo en Cataluña" porque han hecho "el trabajo más duro, que ha sido aplicar el 155, y el resto se ha llevado los laureles". "Los españoles valorarán que hemos sido el partido que ha sacado a España de la crisis económica", considera.

Rafael Hernando ha confirmado la existencia de negociaciones entre el Gobierno de Mariano Rajoy y el PNV sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 y ha recordado a Ciudadanos que la senadora 'popular' Pilar Barreiro está imputada por delitos de corrupción pero aún no ha sido procesada.

Hernando ha asegurado que el Ejecutivo central "ya ha iniciado otra vez el diálogo" con los nacionalistas vascos para poder aprobar las cuentas del próximo años y reeditar el pacto del 2017. En este sentido, ha dicho que le "gustaría" tener presupuestos "para el mes de marzo" porque contemplan "medidas importantes" para los ciudadanos.

Preguntado sobre la postura de Ciudadanos -que sostiene que rechazará las cuentas si no contemplan la equiparación salarial entre agentes y si Barreiro no renuncia a su acta de senadora- ha lamentado la "frivolidad" de la formación naranja: "No sé qué tiene que ver que dimita una senadora que aún no ha sido procesada por el Tribunal Supremo", ha apostillado, añadiendo que el PP "está cumpliendo" el pacto de investidura firmado con Ciudadanos y que su postura es "demagógica".

Hernando, que ha dicho que el PP "ha sufrido mucho" con la corrupción, ha dicho que los 'populares' han demostrado que "quien la hace, la paga". Y ha reprochado al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que no haya "dicho ni mu" sobre la retirada de la Junta de Andalucía como acusación particular en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) ni sobre la imputación del alcalde de Granada.