Los vecinos de Barcelona que ponían a Manolo Escobar a todo volumen vuelven 'a la carga'

Este viernes se hizo viral el vídeo de unos vecinos de Barcelona que, para acallar las 'caceroladas' que sonaban a diario en su barrio, pusieron el 'Qué viva España' y 'El porompompero' de Manolo Escobar a todo volumen.

Ahora ha llegado 'la segunda parte', en la que hacen una proclama contra los independentistas a modo irónico. "Estimados vecinos independentisas que sois menospreciados y perseguidos", comienza su intervención ante la presencia de varios amigos que le acompañan en el balcón.

"Nos pensábamos que no lo conseguiríamos, pero hoy es el día en que hemos ganado, hoy ya no suenan las cacerolas, y dentro de poco no tendréis ni La Caixa y ni el Banco Sabadell", continúa.

En una terraza del barrio alto de Barcelona, el joven que habla con el micrófono explica que ellos hacen la "contrarrevolución de las sonrisas" y anuncia al vecindario dos noticias. "Hace dos días os hablamos de un vecino cobarde que nos pintó unas 'esteladas' en el buzón pensando que conseguiría que nos marcháramos, no sólo no lo ha conseguido, sino que hoy en esta terraza estamos 20 personas", dice entre aplausos.

"La otra noticia es que tenemos un vecino muy simpático que, ayer cuando nuestro presidente fregona pronunció su discurso vacío de palabras y asqueroso, nos grabó, y hoy las televisiones estatales han sacado el vídeo como un ejemplo de lo que es Cataluña, porque esto es Cataluña", añade mientras una espontanea de la terraza grita "viva España y viva Cataluña".

Tras ello, ponen a todo volumen el himno de la Guardia Civil: "Instituto, gloria a ti, por tu honor quiero vivir, viva España, viva el Rey, viva el orden y la ley, viva honrada la Guardia Civil".