Pedro Sánchez, a examen en las catalanas ante ERC y un Puigdemont que habla de la "cal viva" del PSOE

Este viernes finaliza la campaña para las elecciones catalanas de este 12M con la incertidumbre de si será posible formar Gobierno, teniendo en cuenta que todos los partidos han planteado bloqueos cruzados. Los últimos sondeos publicados auguraban la victoria del socialista Salvador Illa, aunque no se descarta un crecimiento importante de Puigdemont. De esta manera, Pedro Sánchez somete a examen su apuesta por la amnistía y por mantenerse en el poder con el apoyo independentista.

De esta manera, los catalanes están llamados a las urnas el domingo para decidir qué gobierno quieren tener. La realidad es que los últimos sondeos conocidos mostraban un panorama político sin mayorías claras. A ello se suma que durante estos últimos días parece que los partidos se han centrado más en en poner vetos, que en proponer pactos entre partidos. Entre todo, el hecho de que estas elecciones pueden afectar al desarrollo de la legislatura nacional, ya que Pedro Sánchez se somete a examen por su ley de amnistía y por haber pactado su investidura con Puigdemont.

Carles Puigdemont habla de la cal viva del PSOE. "Estamos tratando con una máquina de poder, que en determinados momentos la ha ejercido de una forma muy dura y muy vergonzosa, incluso recordemos en los ochenta, los GAL, la cal viva, este es el partido, por lo tanto no nos engañemos de quien tenemos en frente", decía. El expresidente confía en que su fuga tenga un punto y final en el mes de junio, cuando ya haya entrado en vigor la ley de amnistía que borrará todos los delitos de los que lo acusa el Tribunal Supremo.

Salvador Illa parte como favorito

El candidato socialista Salvador Illa parte como favorito para ganar las elecciones, aunque los resultados finales se conocerán el domingo cuando los colegios electorales cierren sus puertas en Cataluña y se de paso al recuento de votos. Ya ganó las elecciones anteriores y ha estado en la oposición todos estos años. Este mismo viernes ha dicho que en caso de conseguir ser la fuerza más votada, se presentará a la investidura, aunque es algo que no depende solo de él, sino de quien presida el Parlamento de Cataluña. "Pues si los resultados me son favorables y estoy en condiciones de abrir esta nueva etapa en Cataluña, voy a dar un paso al frente y voy a presentar mi candidatura a Presidente de la Generalitat y voy a pedir a las diferentes formaciones políticas que no me bloqueen".

Los diferentes líderes nacionales han cerrado este viernes los mítines de sus candidatos en Cataluña. En Barcelona, Pedro Sánchez ha pedido el voto para Illa como la única alternativa al bloqueo, a la vez que ha cargado contra la derecha. "Es o Salvador Illa o bloqueo, o entendimiento y avance social o parálisis y bloqueo", decía Sánchez.

Por otro lado, la disputa por liderar el espacio independentista es intensa. ERC quiere continuar al frente del Gobierno, aunque las encuestas le auguran una bajada con respecto a las anteriores elecciones y podría quedar por detrás de Junts. El candidato de ERC, Pere Aragonés, ha dicho que "tenemos tres objetivos para la próxima legislatura: continuar la negociación entre Cataluña y España para lograr un referéndum acordado y reconocido, la financiación singular para Cataluña y medidas y políticas para proteger y reforzar el estado del bienestar". También elevaba el tono diciendo: "¿Sabéis quien sería el primero que invitaría Salvador Illa al Palau de la Generalitat? Felipe VI. Y, por tanto, nosotros catalanes y catalanas no debemos permitir que el rey Borbón se pasee por el Palau de la Generalitat. Y solo lo puede garantizar Esquerra Republicana".

"Señores de Madrid, ¡preparaos porque ya venimos!"

Mientras tanto, Junts da por hecho el sorpaso a Esquerra para ser primera fuerza independentista en el parlamento catalán, e incluso no renuncian a ser el partido que gane las elecciones. Los de Puigdemont cargan contra PSC y PP, a los que llaman "el bloque del 155". Carles Puigdemont ha pedido en Elna concentrar el voto independentista en su candidatura para liderar el Govern tras el 12M. Además, ha lanzado un mensaje claro: "Señores de Madrid, ¡preparaos porque ya venimos!".

La otra disputa abierta en estas elecciones es la de PP y Vox. Los de Abascal son cuarta fuerza política y el reto del PP se sitúa en arrebatarles esa plaza. "El señor Illa pinta poco en estas elecciones, aunque las gane le dirán lo que tiene que hacer y si le ordenan hacer presidente a Puigdemont, lo hará, y el PSOE volverá a engañar a todos los catalanes como les ha engañado durante tantos años", ha dicho Feijóo.

Quienes sí han hablado directamente de con quién pactarían son los comunes. Dicen que llegarían a acuerdos con el PSC, ERC y la CUP, pero nunca con los "partidos de la derecha". También han dejado claro que quieren estar en el Gobierno de esta nueva legislatura. "Quien tenga dudas que vote a Jessica Albiach, no tiene dudas, no va a pactar con Junts, ha dicho claro que ella va a ser la garante de que tengáis un Gobierno de coalición progresista", decía Yolanda Díaz.

En Vox, miran de reojo al Partido Popular mientras confían en mantener sus escaños en el Parlamento catalán y acusan a los populares de querer imitar su discurso. "El PP se acuerda en los últimos días de campaña en función de cómo le van las encuestas de hablar de esto, y a mi me parece decepcionante y rastrero utilizar la inmigración como arma electoral", decía Abascal.

Ciudadanos se juega el domingo su representación en el Parlament catalán. Este partido ganó las elecciones de 2017 y llegó a tener 36 diputados que ha ido perdiendo en diferentes citas electorales. Carlos Carrizosa se ha dirigido a los abstencionistas y desencantados para mantenerse vivos.

La extrema derecha independentista de Alianza Catalana aspira, por su parte, a entrar en el Parlamento. En el último acto de campaña, la candidata Silvia Orriols ha dicho que han llegado para "salvar Cataluña" y que no pierden la esperanza.

Entre tanto, los antisistema de la CUP podrían volver a ser clave en un hipotético gobierno independentista, aunque según los sondeos, retroceden. En el cierre de campaña ha estado presente Anna Gabriel, quien huyó a Suiza tras ser procesada por desobediencia en el Procés, aunque después se archivó la causa.

Programa especial sobre las elecciones catalanas

Este domingo, a las nueve de la noche, Antena 3 Noticias emitirá un programa especial sobre las elecciones catalanas. En él se podrán consultar los resultados minuto a minuto en directo, se analizarán los datos con una mesa de análisis y conexiones con las sedes de todos los partidos con representación parlamentaria.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com.