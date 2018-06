Joan Ribó, sobre el 'Aquarius': "Son personas con derechos, lo importante es que sean atendidas"

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, confirma que las personas a bordo del barco 'Aquarius' llegarán acompañados de barcos italianos y subraya que lo importante es que sean atendidos pronto porque están en muy malas condiciones.

"Son personas con derechos y queremos mostrar la solidaridad del pueblo valenciano", subrarya Ribó, que valora la reacción del pueblo valenciano ante esta situación de emergencia porque considera que "está saliendo la parte solidaria de Valencia, la parte más solidaria y bonita de la ciudad".

Preguntado sobre este giro en las autoridades italianas que ahora sí prestan varios barcos para el traslado de los inmigrantes, Ribó dice que "la política de las autoridades italianas se escapa de mis competencias" y explica que prefiere no entrar en la polémica. "Nosotros acogemos a personas en peligro de muerte. Esa es la diferencia", subraya.

Han sido muchos los políticos españoles que se han ofrecido a ayudar ante esta situación y acoger a los inmigrantes que lleguen procedentes del 'Aquarius', sobre lo que Ribó explica que "hay acuerdos tomados hace tres años y muchas comunidades autónomas y ayuntamientos se ofrecieron como ciudades refugio y están dispuestos a acogerlos".

Ribó ha explicado además que se ha convocado una reunión, coordinada por Mónica Oltra, para "empezar a coordinar todos estos temas junto al Gobierno".

"El problema no es de falta de recursos, en estos momentos todas las comunidades, ciudades y entidades sociales que están mostrando su disponibilidad nos permiten poder decir que el tema de los 629 refugiados es algo que podremos resolver en poco tiempo", explica Ribó.

Sobre quien dice que Pedro Sánchez no quiso ofrecer la posibilidad a Barcelona de acoger al 'Aquarius', el alcalde de Valencia dice que no le consta. "Me consta que nosotros salimos realizando este ofrecimiento desde el Ayuntamiento y desde la vicepresidencia de la Generalitat valenciana. Fue el primer ofrecimiento que se realizó y es el que tomó el presidente del Gobierno. No tengo constancia de que se ofreciera en primer lugar Barcelona, pero estoy seguro de que la alcaldesa lo podría hacer igual o mejor que nosotros", explica sobre Ada Colau.

Europa agradece la hospitalidad a España pero hay quien desde el Partido Popular, por ejemplo Xavier García Albiol, lo critica asegurando que esto hará un 'efecto llamada'. "No me parece extraño que Albiol haga estas críticas porque conozco su planteamiento respecto a la inmigración que realizó siendo alcalde de Badalona, cuando se destacó no precisamente por su solidaridad sino más por otros temas que prefiero ni nombrar".