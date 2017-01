Espinar: "Creo que Íñigo va a tener difícil explicar por qué presenta un documento político alternativo al de Pablo"

Manteniendo ese espíritu de acuerdo que parecen haber firmado dentro de las filas de Podemos, pero sin dejar ninguno de sus argumentos por pronunciar, Ramón Espinar ha tomado 'un café con Susanna' el mismo día en el que Pablo Iglesias va a presentar su documento político para Vistalegre II.

Espinar es uno de los exponentes del sector pablista, con su llegada a la secretaría general de Podemos en Madrid y el cambio de José Manuel López en la portavocía en la Asamblea de Madrid por Lorena Ruiz la tormenta volvió a desatarse en la formación morada. Unos truenos que continuaron con una campaña en redes sociales contra Íñigo Errejón en la que él mismo participó.

Sin embargo, y quizás apelando al espíritu de la abuela Teresa tanto unos como otros parecen haber 'fumado la pipa de la paz'. El secretario general de Podemos en Madrid ha reconocido que el debate político en abierto "está muy bien y es necesario, lo que no está bien es que hayamos convertido el debate político en un debate del corazón".

Espinar, que ya ha leído el documento de Pablo, ha asegurado que es "valiosísimo" y añade "es un magnífico diagnóstico de la situación de nuestro país". El político de Podemos ha destacado "sin querer tirar una pulla", que: "Íñigo va a tener difícil explicar por qué presenta un documento político alternativo al de Pablo, que recoge los elementos fundamentales del pensamiento de Íñigo".

Según ha explicado el diputado Pablo Iglesias pidió aportaciones para ese texto a muchas personas entre ellas a Errejón. Tras leerlo, Espinar considera que "hay mucho respeto y mucho cariño por las aportaciones de Íñigo en el documento".

Sin tapujos Ramón Espinar ha defendido la figura de Errejón dentro de las filas de Podemos. "Estoy absolutamente convencido de que Íñigo no sobra en Podemos. Íñigo le hace mucha falta a Podemos porque sobre todas las cosas es un referente intelectual", aunque reconoce que "en los últimos tiempos lo que creo es que hay que pedirle perdón a la gente por estar hablando de nuestros problemas y no de los problemas de la ciudadanía en este país". Además ha insistido en que Errejón "tiene la consideración de ser un referente intelectual, algo que le reconocemos todos".

Espinar, en tono de autocrítica, ha lamentado que "con 5 millones de votos ya eres mayor y lo que hay que hacer es asumir la responsabilidad. A nosotros nos falta un elemento de saber que estamos jugando en 'Champions' y que para jugar en 'Champions' tú no puedes salir al campo para discutir con el rival, eso es una cosa que haces en el vestuario, cuando sales al campo a jugar no puedes tener ninguna fisura".

Sobre José Manuel López

Tras la polémica por las formas en las que José Manuel López fue relegado de su puesto como portavoz en Madrid, Espinar ha querido dejar claro que él no lo cesó. "Yo no puedo cesar a nadie porque no tengo atribuciones para cesar a nadie. Lo que le dije a José Manuel es: vamos a someter a votación del Consejo Ciudadano la portavocía de la Asamblea de Madrid y le adelanté que mi opción no era él, que mi opción era Lorena Ruiz Huerta".

Dicho esto, el secretario general de Podemos en Madrid reprochó que esa votación se produjo a las 22:00 horas y que "a las 19:00 horas José Manuel estaba diciéndole a la tele que yo le había cesado. Sencillamente no es verdad". Además, ha querido aclarar que si López ahora se sienta en la última fila "es porque él lo ha pedido".