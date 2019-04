José Manuel López: "Cuando entré en Podemos creía que la diferencia era un valor y no un problema"

El recién cesado portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, José Manuel López, ha asegurado que cuando dio el paso de entrar en la formación morada creía que "la diferencia era un valor y no un problema".

"No entiendo la unidad como uniformidad, el que se haga desde el alineamiento y no desde el entendimiento. Hay dos proyectos que no son incompatibles sino complementarios. Partidos donde no se pueden expresar las ideas ya los conocemos", ha argumentado.

"Nos debemos sentar a dialogar. Lo que hemos visto ha sido lo contrario: uno gana y otro pierde, y ese no es nuestro proyecto. Si no es posible pues habrá que presentar listas y votar, que sea desde la democracia que es lo fundamental", ha apostillado.

En todo caso, ha avisado de que Podemos debe dejar de estar centrado en sus cuestiones internas. "No podemos estar todo el día en la dinámica de mirarnos el ombligo", ha añadido.

Preguntado por su cese como portavoz, López ha explicado que aún no ha dejado de serlo formalmente, y ha detallado que este miércoles habrá una votación en la que, según prevé, la votación será "14 a 13".

"Es preocupante, porque es sólo un voto por arriba. Tenemos que reflexionar en esta lógica de cultura de cómo lo estamos planteando. Estos tics de la vieja política no ayudan en la construcción del proyecto de Podemos", ha lamentado.

El político 'morado' ha dicho que nadie le ha dado aún una explicación sobre su destitución y que se ha antepuesto un acuerdo a lo que dicen los inscritos además de, desde su punto de vista, "decir una cosa en campaña y hacer otra cuando termina".

"La mañana del cese me dice Espinar que se había filtrado a la prensa pero que no había nada. El coordinador dijo que lo último que tenía en la cabeza era un cese. Las formas son importantes y esto nos coloca en una dinámica cultural que no es buena", ha explicado.

Con todo, López ha dicho que "ahora más que nunca" dará un paso al frente y que seguirá trabajando como diputado porque "es urgente hacer un trabajo bueno" para que Podemos salga de su "ensimismamiento".

"Es el momento de animarse e inscribirse y que esta herramienta se parezca a la sociedad en la que vivimos", ha concluido.