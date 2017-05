Errejón, sobre la moción: "Vivimos una situación de urgencia democrática que va mas allá de las situaciones internas de los partidos"

Los días previos al congreso de Vistalegre II, Íñigo Errejón en Espejo Público aseguró: "El día después al debate todos tenemos que seguir remando juntos". Tres meses después y con diferentes responsabilidades, el diputado de Unidos Podemos sigue manteniendo ese 'mantra' y durante su 'café con Susanna Griso' ha respaldado la actuación de su formación tanto en la moción de censura a Rajoy como en la iniciativa del 'tramabus'.

El día de San Isidro, festivo en Madrid y coincidiendo con el sexto aniversario del 15-M , Errejón ha considerado que ese movimiento que surgió en las principales plazas españolas "sigue siendo la fecha más importante para entender qué ha pasado en la política española". Aunque ha reconocido un "riesgo" del mismo "y es que a seis años se le recuerde como una cosa muy hermosa y muy inofensiva" ha defendido que "la mejor traducción del 15-M es convertirlo en un programa de un Gobierno que le sirva a la gente en nuestro país".

Preguntado sobre si él respaldaba la fecha de la moción de censura sin esperar a que el PSOE concluya su proceso interno, Errejón no ha tenido dudas: "Creo que vivimos una situación de urgencia democrática que va mas allá de las situaciones internas de los partidos".

"El año 2019 es un año crucial para nosotros: no se puede dejar solos a los ayuntamientos del cambio"

Íñigo Errejón ha defendido que la propuesta de moción de censura ha de entenderse "como una propuesta que intenta ir más allá de nosotros mismos. La moción de censura no es una propuesta que se le lance sólo a los cinco millones de españoles que ya nos han votado, porque hay muchos españoles que votaron a otros partidos pero que no querían que siguiera Rajoy y sobre todo que si votaron al PP hoy se avergüenzan".

Según el diputados de Unidos Podemos esta moción busca conectar con un sentir de la sociedad que dice "tenéis que hacer algo, no podéis dejar solos a los periodistas que hacen su trabajo, a los jueces, a los fiscales y hay que recuperar la autoestima como país".

"Uno de los objetivos de la moción de censura es que no nos acostumbremos a que en España, como si nos hubiera tocado una plaga bíblica, tenemos que ver cada semana cómo van imputando a dirigentes del gobierno como si esto fuera un mal inevitable. No nos acostumbremos porque eso, además del dinero que nos cuesta, corroe nuestra confianza como país y dificulta que miremos al futuro con más ambición", dice Errejón.

"Ha habido reequilibrios en Podemos y no tengo las mismas responsabilidades que tenía antes"

A los partidos que rechazan las "formas" en las que se ha gestionado esta iniciativa, Errejón les ha advertido que "las formas son importantes, pero lo realmente importante es qué hacemos con el gobierno de Rajoy. Ojalá nadie se escuden en las formas para escatimar una decisión que va más allá".

Sobre las primarias del PSOE que este domingo decidirán quién será el próximo candidato a secretario general, Errejón se ha mostrado respetuoso y se ha limitado a decir que no tiene favoritos porque es un proceso que le corresponde a los socialistas, aunque sí ha analizado que es un "proceso muy participado y tiendo a pensar que no hay militantes socialistas que no tengan claro lo que van a votar".

El último barómetro del CIS avisaba a la formación morada de que en intención de voto perderían fuerza, sin embargo en las últimas encuestas los votantes respaldarían los ayuntamientos del cambio. Errejón ha analizado esa bajada en la encuesta sociológica como que es posible que "haya tocado techo la idea de que nosotros como partido que vino a transformar la política española vayamos a subir sólo por los errores o los problemas de otros. En mi opinión Podemos no va a subir o va a crecer en confianza ciudadana por los errores de otro, sino que vamos a subir en la medida en la que sea capaz de demostrar que tiene una alternativa de país confiable y a la que nadie debe temer y mientras vamos trabajando en eso el resto de problemas o dificultades de las otras fuerzas políticas nos tiene que importar menos".