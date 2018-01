Carme Forcadell renuncia a volver a presidir el Parlament : "El nuevo momento político necesita una persona libre de procesos judiciales"

"CIERRA UNA ETAPA"

Carme Forcadell ha anunciado que no se postulará para repetir como presidenta de esta Cámara. "Considero que He cerrado un ciclo", ha dicho Forcadell para explicar que en su opinión y debido al "nuevo momento político" se necesita a " una persona libre de procesos judiciales. He cumplido los principales retos que me marqué al asumir la presidencia".