'Top 10': Las 'pilladas' más virales del mundo del fútbol en 2017

El pique entre Cristiano Ronaldo y Torres: "Para casa, tonto"

El gol de Isco al Atlético en semifinales de Champions hizo que Cristiano Ronaldo mandase callar al Calderón, gesto que no gustó nada a Fernando Torres. El delantero rojiblanco llamó "payaso" e "hijo de puta" al portugués, que le respondió diciendo: "Para casa, tonto".

Se filtra el 'zasca' de la jueza a Cristiano Ronaldo durante su tensa declaración

Cristiano Ronaldo declaró en los juzgados de Pozuelo por presunta evasión fiscal. La declaración fue muy tensa y, al parecer, se vivió un intercambio de opiniones entre el futbolista del Real Madrid y los miembros de la sala. "Si no me llamara Cristiano Ronaldo no estaría aquí", dijo el luso. Y la jueza, al parecer, no se cortó en la respuesta.

Luis Enrique, sujetado por tres personas cuando se encaraba con un periodista, según Susana Guasch

La periodista de Atresmedia Susana Guasch explicó que tres personas tuvieron que sujetar al técnico del Barcelona cuando se iba hacia un periodista de la televisión catalana recriminándole el tono de su entrevista. Sucedió tras el partido contra el PSG en octavos de Champions Total.

"Marcando PaqueTorres": Saúl desata las bromas con lo que 'esconde' la toalla del Niño en el Wanda

Tras el debut contra el Málaga en el Metropolitano, Saúl Ñíguez posó con Juanfran, Koke y Fernando Torres en el vestuario. El centrocampista del Atlético no imaginaba la repercusión que tendría la imagen: el 'Niño' aparecía a pecho descubierto y con una toalla en la que se apreciaba un 'bulto' que disparó bromas y comentarios en las redes.

Icardi la lía subiendo un vídeo erótico en la cama con Wanda Nara, ex de Maxi López

El delantero del Inter de Milán subió a su Instagram un vídeo en la cama junto a su pareja, Wanda Nara. No era la primera vez que Mauro Icardi y su chica hacían gala de su amor en redes sociales, pero este fue sin duda su vídeo más 'caliente'. Wanda era la novia de Maxi López y el triángulo amoroso se convirtió en el más famoso de toda la prensa rosa argentina.

Cristiano, pillado en el túnel: "¡No sabemos defendernos!"

El delantero del Real Madrid se dirigió en estos términos a sus compañeros en el túnel de vestuarios del estadio de San Paolo; sucedió durante el descanso en el partido de octavos de Champions ante el Nápoles. Cristiano no se dio cuenta de que las cámaras estaban grabando.

La 'pillada' de Isco y Lucas Vázquez tras ganar la Supercopa: "Ya no es la emoción esa de la primera..."

Isco y Lucas Vázquez no se percataron de la cercanía de la cámara de Champions Total y fueron 'pillados' comentando sus sensaciones sobre ganar una nueva Supercopa de Europa.

La 'pillada' de Messi, Piqué y Luis Suárez hablando sobre la sanción a Neymar

La sanción a Neymar en Liga, que le impedía jugar el Clásico, fue el tema de conversación de Luis Suárez, Messi y Piqué a su llegada al Juventus Stadium. El uruguayo parecía el más indignado de los tres en una conversación que captaron las cámaras.

Cristiano, pillado en el túnel de vestuarios comentando con Atkinson su posición de fuera de juego

Cristiano Ronaldo fue cazado en el túnel antes de la segunda mitad hablando con Martin Atkinson, el colegiado del encuentro. El portugués le comentó al árbitro su posición de fuera de juego en el 1-0, la acción más polémica del encuentro. Sucedió en la ida de semifinales de Champions contra el Atlético en el Bernabéu.

Ian Rush reabre el debate de las bolas calientes al sacar así la bola del Atlético

Ian Rush fue la mano inocente del sorteo de semifinales de la Champions, o al menos hasta este gesto al sacar la bola del Atlético. El galés reabría el debate de las bolas calientes: fue prácticamente a por una y no la soltó.