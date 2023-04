Xavi se rinde ante Guardiola, posible rival del Madrid en Champions: "Es el nº1, si te entrena te cautiva"

Quedan 30 puntos en juego y 13 son los que separan al líder de la Liga, el FC Barcelona, del Real Madrid, segundo clasificado y con solo dos dígitos más que su inmediato perseguidor, el Atlético de Madrid. Los blancos jugarán hoy en Cádiz tras el exigente partido de Champions ante el Chelsea por lo que mañana domingo el Barça de Xavi volverá a saltar al partido sabiendo el resultado de los de Ancelotti.

Pese a todo, el entrenador culé sigue manteniendo la tensión competitiva en sus jugadores, que viven una situación "privilegiada" y que además no tienen otras distracciones (solo compiten en Liga).

"Necesitamos ganar muchos partidos para asegurar el campeonato"

"Lo que cuesta es ganar partidos y mañana (en Getafe) será complicado porque se juegan la vida. Nosotros estamos ilusionados y en una situación privilegiada, pero hay que mantenerla. Necesitamos ganar muchos partidos para asegurar el campeonato", explicó Xavi en la rueda de prensa previa al encuentro.

"No es momento de hacer pruebas"

Para el Barça, ganar los próximos "3-4 partidos" sería definitivo: "No es momento de pruebas", dijo el entrenador catalán, que viajará junto a sus jugadores a Madrid en tren: "Lo hacemos por la contaminación y por la hora, podemos dormir en Madrid y regresar tranquilos porque jugamos pronto".

El City de Guardiola, posible rival del Madrid en semis

El Barça, eliminado de todas las competiciones europeas, también está viendo como su máximo rival sigue avanzando en Champions tras conseguir un buen resultado (2-0) en la ida en los 1/4 de final ante el Chelsea, si los blancos pasan seguramente se volverían a ver las caras ante el City de Guardiola.

"¿Guardiola? Para mí es el mejor del mundo, todo el que entrena con él queda cautivado"

"Para mí es el mejor del mundo, brillante. Desde el inicio. Es el número uno. Si te entrena, te cautiva, no quiero compararme, yo acabo de empezar. Ojalá pueda llegar a sus triunfos, pero no por mí, por el club", señalaba Xavi sobre su exentrenador en el mejor Barça de la historia.

Otro de los temas a los que hizo referencia Xavi fue al posible interés del propio Chelsea para fichar a Gavi, que no tiene contrato con vigencia del primer equipo: "Sinceramente, no creo que fuese tan feliz en otro sitio como lo es aquí. Le valoramos. Es una maravilla, a mí me emociona. No será tan feliz fuera", sentenció Hernández.