Muere el futbolista Nizar Issaoui al inmolarse en protesta contra la Policía

Nizar Issaoui, exfutbolista del equipo Union Sportif de Monastir, ha muerto este pasado viernes en la Unidad de Grandes Quemados de Túnez tras las graves heridas que sufrió hace unos días al inmolarse contra la Policía en Túnez al ser acusado de "terrorismo".

Denunció a un comerciante de fruta y le acusaron de terrorismo

Al parecer, Issaoui acudió a una comisaria para denunciar a un comerciante de fruta que vendía plátanos al doble del precio fijado. Sin embargo, la policía le interrogó por "terrorismo" y el pasado lunes decidió inmolarse ante la Jefatura de la Policía.

Issaoui explicó lo sucedido en Facebook

Así explicó el jugador lo sucedido: "Quería llamar la atención de la policía sobre la violación de un comerciante, que vendía plátanos a diez dinares el kilogramo. Pero me castigaron, me acusaron de terrorismo y me involucraron en un caso en el que yo no tenía nada que ver", detalló previamente en un vídeo de Facebook.

El tunecino sufrió quemaduras de tercer grado en su cuerpo y fue hospitalizado en la Unidad de Grandes Quemados de Túnez, dónde murió este viernes, después de pasar también por el Hospital de Kairouan.

Su funeral tuvo lugar en la ciudad originaria del futbolista, Haffouz, en lo que terminó siendo un evento al que acudieron una multitud de personas para protestar por lo sucedido: "Con nuestra sangre y nuestra alma nos sacrificamos por ti Nizar", se llegó a escuchar entre los que acudieron al funeral.