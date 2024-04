Carlo Ancelotti, sobre la continuidad de Xavi: "Hay que respetar los cambios de opiniones"

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, compareció en la previa del duelo liguero ante la Real Sociedad en el Reale Arena y fue preguntado por la decisión de Xavi de dar marcha atrás y cumplir el año que le queda de contrato en el banquillo del Barcelona.

"Tenemos que respetar los cambios de opiniones. ¿Cuántas veces he cambiado yo? Muchas veces a lo largo de mui carrera. Hacerlo es lícito y permitido. Yo creo que Xavi ha hecho un gran trabajo en el Barcelona y conoce muy bien el club. Me parece una decisión correcta", opinó el italiano.

"Lo de alrededor para nosotros es nada"

Carlo Ancelotti reconoció que, ante el buen momento por el que atraviesa el equipo, no hay nada que le moleste y que "no nos afecta" toda la polémica generada por el gol fantasma en El Clásico.

"No me molesta. Tenemos sensaciones tan buenas ahora que todo lo que pasa en el entorno no nos afecta nada. Tenemos la ilusión de acabar la temporada de forma fantástica. Lo de alrededor para nosotros es nada", indicó el de Reggiolo.

El entrenador del Real Madrid no quiso opinar sobre el anuncio de Joan Laporta de pedir la repetición del Clásico si se demuestra que el gol de Lamine Yamal fue legal.

"No tengo nada que añadir, son opiniones, las palabras se las lleva el viento", zanjó Ancelotti.

Respecto a las cuentas para cantar el alirón, Ancelotti se mostró precavido y advirtió que hay que seguir peleando en cada partido.

"Hasta que la matemática nos de LaLiga tenemos que seguir peleando. La dinámica está siendo buena pero tenemos que seguir preparando los partidos de Champions. Hay que competir y sacar lo máximo. Ganar es lo mejor. El partido de mañana es lo mismo", analizó el italiano.

"Courtois está bien y podría jugar contra el Cádiz"

Respecto al once que saltará este viernes al Reale Arena, Ancelotti adelantó que Arda Güler podría salir de inicio.

"Está bien, hace tiempo que está listo, no ha tenido oportunidades, los partidos han sido exigentes. Merecía los minutos. Puede jugar", apuntó Ancelotti.

"Tengo que pensar la alineación porque algunos jugadores no han recuperado al 100%. Tengo que pensar algunas cosas y también en la portería. Courtois está bien y podría jugar contra el Cádiz", añadió el entrenador italiano.

