Zerrin Albora desafía las estrictas normas del clan familiar en En tierra lejana

Zerrin, interpretada por Dilin Döğer, es hija de Ecmel y Fidan Albora, atrapada entre dos ramas del clan con reglas rígidas y secretos que dominan sus vidas. Su rebeldía y decisiones impulsivas amenazan con alterar el destino familiar y desafiar las expectativas tradicionales.

Su lucha por encontrar libertad personal frente a la lealtad al linaje pone de manifiesto las tensiones generacionales y el choque entre tradición y modernidad en una narrativa marcada por la intensidad emocional y los conflictos internos.