Publicidad
EN TIERRA LEJANA
Zerrin Albora desafía las estrictas normas del clan familiar en En tierra lejana
La serie En tierra lejana presenta a Zerrin Albora, una joven que rompe con las tradiciones familiares, impulsando conflictos internos que ponen en riesgo la frágil paz del poderoso clan Albora.
Zerrin, interpretada por Dilin Döğer, es hija de Ecmel y Fidan Albora, atrapada entre dos ramas del clan con reglas rígidas y secretos que dominan sus vidas. Su rebeldía y decisiones impulsivas amenazan con alterar el destino familiar y desafiar las expectativas tradicionales.
Su lucha por encontrar libertad personal frente a la lealtad al linaje pone de manifiesto las tensiones generacionales y el choque entre tradición y modernidad en una narrativa marcada por la intensidad emocional y los conflictos internos.