Zerrin abandona a Kazim tras un episodio bochornoso

Kazim, después de ignorar a su familia, desata una escena violenta en un local tras sentirse celoso y termina expulsado por la seguridad.

Humillado y frustrado, Kazim descarga su ira contra Zerrin con acusaciones injustas, lo que provoca la reacción enérgica de ella: un bofetón seguido de una rotunda declaración de independencia que culmina con su salida dejándolo solo en la calle.