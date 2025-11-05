William Levy revela su mayor temor como padre

William Levy y Paula Echevarría visitaron El Hormiguero para presentar su nuevo proyecto y protagonizaron una charla llena de humor y confesiones personales. Entre risas y anécdotas, ambos coincidieron en lo difícil que puede ser criar a hijos adolescentes.

Durante la entrevista, William confesó que su mayor miedo es que sus hijos se rodeen de malas influencias, mientras que Paula destacó que lo esencial para ella es que su hija sea feliz y sepa hacer felices a los demás. La química entre ambos cautivó al público.