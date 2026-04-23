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¿A qué estás esperando?
El vuelo más provocador despega con sus protagonistas: una invitación directa a dejarse llevar por ¿A qué estás esperando?
La nueva serie ¿A qué estás esperando? calienta motores con un avance protagonizado por Adriana Torrebejano y Rubén Cortada que promete emociones intensas, deseo y relaciones sin frenos.
Los protagonistas dan la bienvenida como si de un avión se tratara, invitando al espectador a subir a bordo de una historia marcada por la atracción y las emociones intensas.
La ficción propone un viaje donde las turbulencias son parte del trayecto, anticipando una mezcla de pasión, lujuria y amor en su estreno en Antena 3.