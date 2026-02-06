Vecinos aislados en Casarrubios del Monte denuncian abandono ante el temporal

La borrasca Leonardo mantiene bajo alerta naranja a siete comunidades, con inundaciones que han forzado evacuaciones masivas y caos en infraestructuras en varias regiones españolas. En Casarrubios del Monte (Toledo), el desbordamiento de un arroyo ha aislado el municipio, lo que ha provocado que vecinos alerten de la presencia de niños y enfermos sin posibilidad de salir de sus viviendas.

Afectados responsabilizan al ayuntamiento por el mal mantenimiento de cauces, advirtiendo que no es la primera vez que sufren estas consecuencias tras lluvias intensas.