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Pasapalabra
J.J. Vaquero desata las carcajadas en Pasapalabra al contar con qué famoso le confundieron en Italia
El cómico ha compartido una anécdota surrealista sobre un malentendido durante un viaje, que ha dado pie a que todo el equipo comentara sus propios parecidos razonables.
La visita del nuevo cuarteto de invitados ha empezado con humor gracias a J.J. Vaquero, que ha explicado que le encanta la chapa de Pasapalabra para llevar su nombre visible... porque mucha gente le reconoce sin saber de qué. Al recordar un viaje a Italia en el que coincidió con Berto Romero, ha contado cómo un grupo de españoles pasó a su lado y dijo: "Mira, Vaquerizo y Buenafuente".
La anécdota ha animado también a Llum Barrera, que ha bromeado con si la confunden con Becky G o Kenny G, y a Adrián Lastra, que ha contado su propio episodio nocturno relacionado con un parecido. Incluso Roberto Leal se ha sumado comentando que a veces le llaman "el de La Ruleta" o incluso Roberto Brasero.