J.J. Vaquero desata las carcajadas en Pasapalabra al contar con qué famoso le confundieron en Italia

La visita del nuevo cuarteto de invitados ha empezado con humor gracias a J.J. Vaquero, que ha explicado que le encanta la chapa de Pasapalabra para llevar su nombre visible... porque mucha gente le reconoce sin saber de qué. Al recordar un viaje a Italia en el que coincidió con Berto Romero, ha contado cómo un grupo de españoles pasó a su lado y dijo: "Mira, Vaquerizo y Buenafuente".

La anécdota ha animado también a Llum Barrera, que ha bromeado con si la confunden con Becky G o Kenny G, y a Adrián Lastra, que ha contado su propio episodio nocturno relacionado con un parecido. Incluso Roberto Leal se ha sumado comentando que a veces le llaman "el de La Ruleta" o incluso Roberto Brasero.