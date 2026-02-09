Tamara Falcó detalla en El Hormiguero de dónde procede la mayor parte de sus ingresos

En una discusión sobre la posible limitación del acceso a redes sociales para menores, Tamara Falcó explicó que el 90 % de sus ingresos dependen de estas plataformas, contextualizando la relevancia económica que tienen en su actividad profesional.

Los colaboradores coincidieron en subrayar que, más allá del aspecto económico, las redes sociales tienen un impacto profundo en la sociedad actual, capaz de influir tanto positiva como negativamente en los jóvenes.