Consejos prácticos para proteger ropa y calzado de los daños por lluvia

Cuando la lluvia amenaza con estropear la ropa, aplicar impermeabilizante o laca en tejidos y suelas ayuda a repeler el agua y minimizar los daños. Además, dejar secar el calzado al aire con papel en su interior permite conservar la forma sin someterlo a calor directo que puede deformarlo.

Si la ropa o las zapatillas se mojan y muestran transferencia de color, el uso de hielo para tratar las manchas puede ser una solución suave que no dañe las fibras.