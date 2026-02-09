Publicidad
Consejos prácticos para proteger ropa y calzado de los daños por lluvia
Con la llegada de las precipitaciones, proteger prendas y zapatos se vuelve esencial; estos consejos básicos ayudan a mantener su estado y evitar deterioros comunes causados por el agua.
Cuando la lluvia amenaza con estropear la ropa, aplicar impermeabilizante o laca en tejidos y suelas ayuda a repeler el agua y minimizar los daños. Además, dejar secar el calzado al aire con papel en su interior permite conservar la forma sin someterlo a calor directo que puede deformarlo.
Si la ropa o las zapatillas se mojan y muestran transferencia de color, el uso de hielo para tratar las manchas puede ser una solución suave que no dañe las fibras.