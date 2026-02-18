Publicidad
SUEÑOS DE LIBERTAD
Valentina rompe su silencio al confesar un pasado traumático a sus compañeras
Valentina encuentra apoyo en Claudia y Carmen tras revelar el abuso sufrido con su exnovio, un momento que marca un giro emocional fuerte en la trama de la serie.
Valentina se abre con Claudia y Carmen sobre un episodio doloroso de su pasado, comparándolo con experiencias de violencia vividas por otras residentes de la colonia y revelando que su exnovio la forzó, algo que su madre le impidió denunciar.
La confesión fortalece el vínculo entre las tres mujeres y sitúa a Valentina en una situación de vulnerabilidad generalizada, mientras lucha por enfrentar la reaparición de ese mismo hombre en la colonia.