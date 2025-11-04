Vainas salteadas con crema de queso y jamón: la receta de Joseba Arguiñano que triunfa todo el año

El cocinero combina a la perfección vainas tiernas con una suave crema de queso y el toque salado del jamón, logrando un equilibrio irresistible en Cocina abierta de Karlos Arguiñano. Esta receta, sencilla y rápida, es ideal para aprovechar las judías verdes en cualquier época del año gracias a los invernaderos.

Durante el verano, las vainas están en su mejor momento, pero su versatilidad permite disfrutarlas todo el año. Joseba Arguiñano demuestra que la cocina saludable también puede ser exquisita y llena de matices.