Unai, elegido por Los Retales para luchar por 100.000 euros en Juego de pelotas

Los Retales han hecho historia al llegar casi al completo a la última fase de Juego de pelotas. Con gran acierto en las rondas anteriores, depositaron toda su confianza en Unai.

El concursante debía señalar qué películas lograron más de diez Goyas. Entre sus apuestas seguras estaban Mar Adentro y ¡Ay, Carmela!, aunque las dudas crecieron al acercarse al desenlace.