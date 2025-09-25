Antena 3 LogoAntena3
Unai, a un paso de la gloria… ¿qué películas han ganado más de 10 Goyas?

Unai, elegido por Los Retales para luchar por 100.000 euros en Juego de pelotas

El concursante ha sido el representante en la ronda final, donde debía identificar las películas que superaron los diez premios Goya. El equipo confió en él para alcanzar la gloria.

Alberto Mendo
Los Retales han hecho historia al llegar casi al completo a la última fase de Juego de pelotas. Con gran acierto en las rondas anteriores, depositaron toda su confianza en Unai.

El concursante debía señalar qué películas lograron más de diez Goyas. Entre sus apuestas seguras estaban Mar Adentro y ¡Ay, Carmela!, aunque las dudas crecieron al acercarse al desenlace.

