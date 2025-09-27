Txabi Franquesa arranca su visita a Pasapalabra con humor y una inesperada comparación

Txabi Franquesa ha regresado al plató de Pasapalabra con una confesión que ha hecho reír a todos: “Eres mi referente comparativo… para mal”, le dijo a Roberto Leal.

El cómico explicó que en su barrio le dicen que es simpático, pero no tanto como el presentador, y que las canas le quedan bien, aunque menos que a Leal.