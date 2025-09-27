Publicidad
Cocina abierta de Karlos Arguiñano
El truco definitivo de Arguiñano para lograr un arroz cremoso perfecto
Karlos Arguiñano revela la proporción exacta de caldo que garantiza la textura ideal del arroz caldoso, junto a consejos clave sobre el tipo de grano y la cocción.
En Cocina abierta de Karlos Arguiñano, el chef recomienda usar arroz bomba y aplicar una proporción de cuatro partes de caldo por una de arroz para lograr el punto perfecto.
Además, destaca que este tipo de arroz no necesita reposo tras la cocción, lo que permite servirlo directamente con una textura cremosa y sabrosa.