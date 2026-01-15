Tres métodos sencillos para dominar el pil-pil en casa según Arguiñano

Cocina abierta de Karlos Arguiñano ofrece esta semana trucos para preparar kokotxas de bacalao al pil-pil con tres formas distintas de conseguir la textura perfecta. El chef vasco destaca la simplicidad de cada técnica para que la emulsión no falle y el resultado sea cremoso.

Estas técnicas buscan que el pil-pil resulte constante y estable, evitando errores frecuentes en salsas delicadas. Arguiñano acompaña sus explicaciones con demostraciones visuales para que cualquier persona pueda replicarlas paso a paso.