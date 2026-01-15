Publicidad
NOS VAMOS DE MADRE
Mercedes rompe sus límites en Edimburgo y confiesa que “esto es vida” tras conquistar sus miedos
Mercedes supera sus reservas frente a las alturas y culmina la escalada en un rocódromo, reafirmando que la valentía y la perseverancia no entienden de edad ni de límites personales.
Mercedes, protagonista junto a su hijo Roberto Leal, ha protagonizado uno de los momentos más impactantes del viaje al enfrentarse a uno de sus mayores temores: las alturas. En un rocódromo en Escocia, la madre del presentador aceptó el reto, escaló cada tramo con determinación y completó el ascenso, un gesto que ella misma celebró con orgullo.
Mercedes, incluso al inicio recelosa, convirtió la escalada en un símbolo de su espíritu indomable, subrayando que romper barreras internas es tan relevante como cualquier logro visible.