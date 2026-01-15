Godspell revoluciona El Hormiguero con una actuación vibrante y llena de ritmo

La presencia de Godspell, El Musical en el plató de El Hormiguero añadió un inesperado estallido artístico al programa, con un conjunto vocal que entregó una performance cargada de fuerza y dinamismo.

Bajo la dirección de Antonio Banderas, los intérpretes ofrecieron un medley que combinó magia escénica y ritmo contagioso, dejando una notable impresión entre los presentes.Pablo Motos acompañó al actor durante la actuación, que culminó con ambos sumándose al elenco en una celebración que puso el foco en la versatilidad del musical.