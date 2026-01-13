Publicidad
Pasapalabra
Rosa se planta con 22 aciertos aprovechando la remontada 'interruptus' de Manu en El Rosco
La concursante gallega mantuvo su racha en Pasapalabra y aprovechó el error de Manu para asegurar la victoria.
Rosa sigue imbatible en los primeros programas del año en Pasapalabra. En este duelo, se plantó con 22 aciertos tras liderar la primera vuelta y aprovechar el tropiezo de Manu en la M.
El madrileño intentó una remontada heroica, pero otro fallo le dejó sin opciones. Al final, Rosa descubrió que podría haberse quedado a solo una letra del bote de 2.608.000 euros.