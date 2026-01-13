Rosa se planta con 22 aciertos aprovechando la remontada 'interruptus' de Manu en El Rosco

Rosa sigue imbatible en los primeros programas del año en Pasapalabra. En este duelo, se plantó con 22 aciertos tras liderar la primera vuelta y aprovechar el tropiezo de Manu en la M.

El madrileño intentó una remontada heroica, pero otro fallo le dejó sin opciones. Al final, Rosa descubrió que podría haberse quedado a solo una letra del bote de 2.608.000 euros.