¡Podría haber tenido 24 aciertos! Rosa no se complica El Rosco tras el estrepitoso lapsus de Manu

Rosa se planta con 22 aciertos aprovechando la remontada 'interruptus' de Manu en El Rosco

La concursante gallega mantuvo su racha en Pasapalabra y aprovechó el error de Manu para asegurar la victoria.

Alberto Mendo
Rosa sigue imbatible en los primeros programas del año en Pasapalabra. En este duelo, se plantó con 22 aciertos tras liderar la primera vuelta y aprovechar el tropiezo de Manu en la M.

El madrileño intentó una remontada heroica, pero otro fallo le dejó sin opciones. Al final, Rosa descubrió que podría haberse quedado a solo una letra del bote de 2.608.000 euros.

