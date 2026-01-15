Mercedes enfrenta uno de los momentos más intensos de Nos vamos de madre en una atracción extrema

Roberto Leal retó a su madre a subirse a una montaña rusa alpina, a pesar de sus dudas iniciales, lo que culminó en un momento de tensión y emoción que rozó las lágrimas. Aunque finalmente accedió, Mercedes confesó haber pasado miedo y que no repetiría la experiencia.

El viaje continúa en Edimburgo, donde madre e hijo exploran nuevos desafíos y aventuras. La montaña rusa fue solo uno de los instantes que puso a prueba el valor de Mercedes y mostró su lado más humano y vulnerable ante los espectadores.