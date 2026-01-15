Publicidad
NOS VAMOS DE MADRE
Mercedes enfrenta uno de los momentos más intensos de Nos vamos de madre en una atracción extrema
Durante su paso por Edimburgo en Nos vamos de madre, Mercedes vivió un instante cargado de adrenalina y emociones al aceptar montarse en una montaña rusa alpina con su hijo, desafiando sus miedos y superando límites personales.
Roberto Leal retó a su madre a subirse a una montaña rusa alpina, a pesar de sus dudas iniciales, lo que culminó en un momento de tensión y emoción que rozó las lágrimas. Aunque finalmente accedió, Mercedes confesó haber pasado miedo y que no repetiría la experiencia.
El viaje continúa en Edimburgo, donde madre e hijo exploran nuevos desafíos y aventuras. La montaña rusa fue solo uno de los instantes que puso a prueba el valor de Mercedes y mostró su lado más humano y vulnerable ante los espectadores.