Antonio Banderas revive el día en que la policía interrumpió una obra y acabó detenido sobre el escenario

Antonio Banderas compartió en El Hormiguero una anécdota sorprendente de su juventud profesional: durante una obra de teatro, los “grises”, la policía armada del régimen de Franco, irrumpieron, tiraron al suelo al elenco y los detuvieron por desafiar la censura de la época.

El actor describió el ambiente de tensión que rodeaba al teatro crítico en aquel contexto político y cómo la experiencia dejó una huella imborrable en su carrera, incluso coincidiendo en la comisaría con su propio padre, entonces jefe de Policía en Málaga