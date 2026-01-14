Antena3
Mejores momentos | 14 de enero

El increíble espíritu de superación de Mercedes: “Estoy orgullosa de mí misma”

La madre de Roberto Leal ha superado uno de los retos más grandes a los que se va a enfrentar en Nos vamos de madre.

Mercedes no deja de demostrar su espectacular afán de superarse en el programa. Esta vez, en Escocia, la madre de Roberto Leal se ha enfrentado a uno de sus grandes miedos: las alturas.

Pese a que le ha costado aceptar en un inicio, Mercedes se ha lanzado a escalar la pared del rocódromo “como una gata”. Cada presa que subía demostraba, más aún, que se estaba convirtiendo, tal y como ella misma a ha dicho, en la “abuela Spiderman”.

Una vez más, la madre del presentador ha vuelto a dejar claro que la edad es solo un número y que, con ganas, todo es posible. Aunque le ha costado, ha conseguido subir la pared entera. ¡No te lo puedes perder!

Una comida de lo más especial: Roberto Leal y Mercedes se adentran en la cultura turca

Roberto Leal y Mercedes se enfrentan a una trepidante aventura en mar abierto

Así ha sido la entrevista completa a Antonio Banderas en El Hormiguero

¡Espectacular! 'Godspell, El Musical' llena de magia y energía el plató de El Homiguero
Consejos para evitar un incendio en el domicilio: así deberías actuar
Los 'huevos de Antonio': el plato con el que David de Jorge ha dejado boquiabierto a Antonio Banderas
El colaborador de El Hormiguero ha vuelto a sorprender a los espectadores del programa con una peculiar receta

El desternillante test de Juan Carlos Ortega sobre Antonio Banderas: "Hay que vivir la vida"
El humorista ha preparado un surrealista sketch donde ha sometido a la inteligencia artificial a un test sobre Antonio.

La profunda crítica social de Antonio Banderas en El Hormiguero: "No hay nadie que me represente"

Antonio Banderas recuerda el 'golpe de suerte' que le abrió las puertas de su profesión: "Yo vivía en una pensión"

El día que detuvieron a Antonio Banderas por una obra de teatro: "Nos tiraron al suelo y nos esposaron"

