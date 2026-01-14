El increíble espíritu de superación de Mercedes: “Estoy orgullosa de mí misma”

Mercedes no deja de demostrar su espectacular afán de superarse en el programa. Esta vez, en Escocia, la madre de Roberto Leal se ha enfrentado a uno de sus grandes miedos: las alturas.

Pese a que le ha costado aceptar en un inicio, Mercedes se ha lanzado a escalar la pared del rocódromo “como una gata”. Cada presa que subía demostraba, más aún, que se estaba convirtiendo, tal y como ella misma a ha dicho, en la “abuela Spiderman”.

Una vez más, la madre del presentador ha vuelto a dejar claro que la edad es solo un número y que, con ganas, todo es posible. Aunque le ha costado, ha conseguido subir la pared entera. ¡No te lo puedes perder!