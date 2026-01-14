Mejores momentos | 14 de enero
El increíble espíritu de superación de Mercedes: “Estoy orgullosa de mí misma”
La madre de Roberto Leal ha superado uno de los retos más grandes a los que se va a enfrentar en Nos vamos de madre.
Mercedes no deja de demostrar su espectacular afán de superarse en el programa. Esta vez, en Escocia, la madre de Roberto Leal se ha enfrentado a uno de sus grandes miedos: las alturas.
Pese a que le ha costado aceptar en un inicio, Mercedes se ha lanzado a escalar la pared del rocódromo “como una gata”. Cada presa que subía demostraba, más aún, que se estaba convirtiendo, tal y como ella misma a ha dicho, en la “abuela Spiderman”.
Una vez más, la madre del presentador ha vuelto a dejar claro que la edad es solo un número y que, con ganas, todo es posible. Aunque le ha costado, ha conseguido subir la pared entera. ¡No te lo puedes perder!
