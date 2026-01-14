Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La caída de una grúa en construcción sobre un tren de pasajeros deja al menos 22 muertos y 30 heridos en Bangkok, Tailandia

Al menos 22 personas han muerto y 30 han resultado heridas al caer una grúa sobre un tren en movimiento en Tailandia en el que viajaban decenas de pasajeros.

Una grúa cae sobre un tren en Tailandia.

Laura Simón
Actualizado:
Publicado:

La caída de una grúa de construcción sobre un tren de pasajeros que cubría la ruta de Bangkok a Ubon Ratchatani (noreste) con decenas de pasajeros a bordo ha dejado al menos 22 muertos y 30 heridos.

El Gobierno de Nakhon Ratchasima, la ciudad donde se produjo el accidente, informó a través de Facebook que la grúa sostenía un puente ferroviario en construcción y "se desplomó sobre el tren de pasajeros, provocando un descarrilamiento y un incendio en el lugar", al que han llegado equipos de rescate.

Hasta ahora, el personal de ayuda ha recuperado 22 cadáveres y ha atendido a una treintena de heridos, algunos de ellos ya trasladados a hospitales, mientras las autoridades comparan la lista de personas a bordo con los registros de supervivientes.

Los bomberos controlaron el fuego rápidamente

Aunque en un primer momento el Gobierno local reportó cuatro fallecidos, en un segundo comunicado publicado minutos después actualizó el número, elevando a 22 el total de cadáveres recuperados, mientras continúan las labores de rescate en el lugar.

El accidente ocurrió en Ban Thanon Kho, a 32 kilómetros de Bangkok, donde bomberos han logrado contener el incendio mientras efectivos de equipos de rescate utilizaron herramientas de variada índole para liberar a los afectados, muchos de los cuales habían quedado atrapados en vagones volcados. Medios locales y usuarios en redes sociales han publicado numerosas imágenes del siniestro, que muestran parte del incendio registrado y a decenas de socorristas en el lugar del accidente.

