LAS HIJAS DE LA CRIADA
Alain Hernández describe la escena más exigente de Las hijas de la criada: lluvia constante y repeticiones físicas
El actor reflexiona sobre una secuencia grabada en exteriores con lluvia artificial en Galicia, donde la intensidad dramática y las múltiples repeticiones pusieron a prueba su físico y resistencia durante el rodaje.
Alain Hernández ha señalado que la secuencia más complicada de su papel en Las hijas de la criada fue una escena de confrontación con su hijo, rodada bajo lluvia artificial. El ambiente húmedo y las continuas tomas exigieron un esfuerzo físico inusual, con el intérprete empapándose una y otra vez para conseguir el plano buscado.
El intérprete reconoció que la combinación de frío, dramatismo y exigencia técnica convirtió ese momento en uno de los más recordados de la temporada.