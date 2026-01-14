Antena3
Así eran las pruebas médicas ilegales a las que Julio Iglesias sometía a sus empleadas: "No nos merecíamos ese maltrato psíquico y sexual"

La investigación periodística que ha dado lugar a una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional revela nuevos detalles sobre el entorno laboral de Julio Iglesias en 2021. La periodista Ana Requena ha estado en Espejo Público contando las últimas novedades: "existen documentos que acreditan controles médicos ilegales a varias empleadas".

Novedades caso Julio Iglesias.

Juan Rodríguez
Publicado:

Ana Requena, una de las responsables de la investigación publicada por elDiario.es y Univisión, explica que las dos mujeres que han denunciado aseguran estar firmemente decididas a seguir adelante con el proceso judicial. Dice que "no solo han querido hablar públicamente, sino también dar el paso de presentar una denuncia formal ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional para que lo vivido no quede impune". Después de esta denuncia, las presuntas víctimas han vuelto a hablar con los responsables de la investigación y aseguran que: "no merecíamos el maltrato físico, psíquico y sexual.".

"Hay pruebas de controles médicos ilegales a varias trabajadoras"

La periodista asegura que la investigación ha tenido acceso a documentos que prueban que al menos cinco mujeres que trabajaban para Julio Iglesias en 2021 fueron sometidas a pruebas ginecológicas, test de VIH y controles médicos que serían ilegales en una relación laboral. Dice que "estos documentos refuerzan la idea de que no se trataría de casos aislados, sino de una práctica que afectó a más empleadas".

Explica que el retraso en denunciar es habitual en casos de violencia sexual

Ana Requena explica: "el hecho de que las denunciantes hayan tardado varios años en acudir a la justicia no es una anomalía, sino una realidad ampliamente reconocida en los delitos de violencia sexual". Dice que las víctimas suelen necesitar tiempo para procesar lo ocurrido y que, en este caso, el miedo, la precariedad y la enorme diferencia de poder con la persona denunciada habrían influido decisivamente en ese retraso

Sostiene que el silencio del entorno del cantante es total y prolongado

Ana Requena sostiene que ni Julio Iglesias ni sus abogados han respondido a las preguntas planteadas por los medios. Asegura que durante más de diez días se intentó recabar su versión antes de la publicación de la investigación, sin obtener respuesta, y que ese silencio se ha mantenido incluso después de que la denuncia y los documentos hayan tenido repercusión internacional.

