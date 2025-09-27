Publicidad
Y ahora Sonsoles
Toda la verdad sobre el distanciamiento de Andy y Lucas fuera de los escenarios
En Y ahora Sonsoles se aclara la situación entre los cantantes, que afrontan su último concierto con buena sintonía profesional pero diferencias personales que han generado rumores.
En Y ahora Sonsoles, Vanesa Uguina, amiga de la mujer de Lucas, desvela que Andy y Lucas “se llevan bien, pero viven en sitios diferentes” y no comparten amistades.
Aunque hay roces, asegura que “siempre se van a apoyar”. Lucas, afectado por la presión, “no está bien al 100% con el año que lleva y lo que se está diciendo”.