Toda la verdad sobre el distanciamiento de Andy y Lucas fuera de los escenarios

En Y ahora Sonsoles, Vanesa Uguina, amiga de la mujer de Lucas, desvela que Andy y Lucas “se llevan bien, pero viven en sitios diferentes” y no comparten amistades.

Aunque hay roces, asegura que “siempre se van a apoyar”. Lucas, afectado por la presión, “no está bien al 100% con el año que lleva y lo que se está diciendo”.