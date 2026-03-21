La tía de Jimmy rompe el silencio tras la misteriosa desaparición del joven en Barcelona: "Sabíamos que había un problema"

La incertidumbre rodeaba el caso de Jimmy, cuyo rastro se perdió en Barcelona dejando a sus allegados en una situación de desesperación absoluta. Su tía ha intervenido para explicar que el joven siempre mantenía un vínculo estrecho con los suyos, lo que convertía esta ausencia de noticias en una señal de alarma preocupante. Durante la emisión de Y ahora Sonsoles, se ha puesto el foco en las últimas horas del desaparecido y en la búsqueda activa que acabó con la peor de las noticias.

"Es un joven que siempre está conectado con la familia y amigos", ha relatado su tía con evidente preocupación. La falta de actividad en sus redes sociales y el teléfono apagado son factores que incrementaron el temor de sus seres queridos. Tres días después de su desaparición, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de Jimmy, y ya trabajan para esclarecer qué sucedió aquel día en la ciudad condal.